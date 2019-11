Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein jugendlicher Radfahrer wurde am Freitagmorgen, 29.11.2019, bei einem Verkehrsunfall in Bad Säckingen leicht verletzt. Der 16-jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen 07:15 Uhr war der junge Mann ohne Licht in der Heinrich-Hübsch-Straße unterwegs und war mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Auto einer 26 Jahren alten Frau zusammengestoßen. Die Autofahrerin hatte sogar noch an der Einmündung gehalten, hatte den dunklen Radfahrer aber nicht erkannt. Der Radfahrer klagte über Schmerzen am Bein. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1200 Euro.

