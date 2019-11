Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Autofahrerin fährt in den Gegenverkehr - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Ursache eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagabend (28.11.2019) gibt der Polizei derzeit noch Rätsel auf. Ein Autofahrer war gegen 20:30 Uhr unterwegs auf der B 294 in Richtung Freiburg. Etwa in Höhe Siensbach kam ihm eine Autofahrerin entgegen, die zumindest teilweise auf seinem Fahrstreifen fuhr. Zu einem Frontalzusammenstoß kam es nicht, jedoch streiften sich die zwei Autos. Beide Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden ist vergleichsweise als gering einzuschätzen. Die Polizei prüft nun, weshalb die 1959 geborene Autofahrerin bei leichtem Regen und schlechter Sicht in der Dunkelheit nicht auf dem für ihre Fahrtrichtung vorgesehenen Fahrstreifen fuhr. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall oder auch der Situation davor gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 07681/4074-0.

