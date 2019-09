Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B50 mit mehreren Schwerverletzten

Bernkastel-Kues (ots)

Am Sonntag Abend, gegen 21:50 Uhr, ereignete sich auf der B 50, zwischen dem Zeltinger Kreisel und Platten, ein Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen. Wie es zu dem schrecklichen Ereignis kommen konnte, ist aufgrund der momentanen Erkenntnissen noch nicht abschließend geklärt. Noch in der Nacht nahm ein beauftragter Unfallgutachter seine Arbeit an der Unfallstelle auf. Nach erster Unfallrekonstruktion scheint gesichert, dass beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr aufeinander prallten. Durch die Wucht des Aufpralles wurden alle Insassen in den Fahrzeugen schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten waren 10 Rettungswagen des DRK mit drei Notärzten und die Notfallnachsorge im Einsatz; zum Teil mussten Verletzte durch die alarmierte Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Die B50 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Entsprechende Ableitungen des Verkehrs wurden von den Straßenmeistereinen Wittlich und Bernkastel vorgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell