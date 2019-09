Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Hillesheim (ots)

Am 14.09.2019 gegen 19:00 Uhr ereignete sich im Bereich des Parkplatzes eines Supermarktes in der Kölner Straße in Hillesheim ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrzeugführer eines Wohnmobils mit dem Kennzeichen aus dem Kreis Siegburg gegen parkendes Fahrzeug, einen Personenkraftwagen stieß, ausstieg, sich den Schaden ansah und anschließend wegfuhr, ohne auf das Eintreffen des geschädigten Fahrzeugbesitzers oder der Polizei zu warten.

Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden im mittleren Bereich.

Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 oder der Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



