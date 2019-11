Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall auf der Querspange

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagabend wollte ein 30-jähriger Fordfahrer an der Kreuzung Querspange, aus Niedersprockhövel kommend, nach links in die Wittener Straße abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt des im Gegenverkehr fahrenden 44-jährigen Audifahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrer verletzten sich durch die Wucht des Aufpralls leicht und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

