Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 61-jährige Gevelsbergerin auf der Wittener Straße in Richtung Blankensteiner Straße. Vor ihr fuhr eine 61-jährige Hattingerin, die ihren Audi abbremste, um nach links abzubiegen. Die Gevelsbergerin bemerkte das zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich beide Beteiligten leicht und sie wurden mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

