Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zwei Einbrüche am Herrentisch

Herdecke (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag versuchten Einbrecher wie mal in Häuser einzubrechen. In der Freiligrathstraße versuchten sie ein Fenster und die Eingangstür eines Hauses aufzuhebeln und an der Straße Am Rahmen versuchten sie es erfolglos an einer Eingangstür eines Hauses. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf einen Täter.

