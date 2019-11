Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 8-jähriger Junge von Lkw erfasst

Ennepetal (ots)

Am 20.11.19 um 13:10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer die Hagener Straße in Richtung Haspe. In Höhe der Hausnummer 278 übersieht der Lkw-Fahrer den 8-jährigen Jungen, der unvermittelt auf die Fahrbahn läuft. Der Junge wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht aus ärztlicher Sicht nicht.

