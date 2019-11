Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fünf Fahrräder aus Garage gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang in eine Garage in der Schleusenstraße. Es wurden fünf hochwertige Fahrräder im Wert von mehr als 10.000,-EUR entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

