Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Mehrhoog - Einbrecher schlugen Fensterscheibe ein

Zeugen gesucht

Mehrhoog (ots)

In der Zeit von Donnerstag (18.07.19) bis Freitag (26.07.19) brachen Unbekannte in ein Haus am Schäfersweg ein.

Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe im Keller ein und durchwühlten alle Räume des Einfamilienhauses nach Beute.

Ob oder was die Unbekannten stahlen, kann noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

