POL-WES: Hünxe - Bei mir im Revier! "Auf Streife rund ums Wasserschloss"

Hünxe (ots)

Bei mir im Revier!

In den Sommerferien stellt die Kreispolizeibehörde Wesel in loser Reihe Bezirksbeamtinnen und Bezirksbeamte vor, die in ihrem "Revier" einen ganz besonderen Ort haben. Orte, an denen es landschaftlich schön ist oder zu denen es eine interessante Geschichte zu erzählen gibt, sich viele Leute treffen oder am besten gleich alles zusammen.

"Auf Streife rund ums Wasserschloss"

Das mehr als 700 Jahre alte Wasserschloss "Gartrop" gehört zum Revier von Polizeihauptkommissar Martin Riffer. Auf seinen Streifenfahrten durch den Hünxer Ortsteil Gartrop kommt er regelmäßig am Schloss vorbei und mit vielen Bürgerinnen und Bürgern oder (Rad-)Touristen ins Gespräch. Zu dem Wasserschloss kann Martin Riffer auch eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Der Vater des 56-jährigen Polizisten ist gelernter Feinmechaniker. Er war dabei, als ein Uhrmacher die Uhr am Haupteingang repariert hat. Dafür haben der Vater von Martin Riffer und der Uhrmacher aus Bocholt eine Schlossführung von dem damaligen Besitzer Blumenrath bekommen.

Einen Überblick über alle Bezirksbeamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Wesel gibt es im Internet unter: https://wesel.polizei.nrw/

