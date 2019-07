Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Ein Verkehrsunfall, der für viel Arbeit sorgte

Voerde (ots)

Ein beschädigter Audi, der am Tenderingsweg gestanden haben soll, beschäftigte in dieser Woche nicht nur die Polizei, sondern auch die Medien.

Angeblich sollte sich am Mittwoch gegen 17.40 Uhr an dieser Örtlichkeit ein Unfall ereignet haben, so ein Bürger, der annahm, dass dies infolge von überhöhter Geschwindigkeit passierte. Er konnte der Polizei sogar ein Foto zur Verfügung stellen.

Natürlich suchten wir nach, recherchierten und fanden erst einmal nichts. Konnten wir auch nicht. Der Unfall, so unser Sachbearbeiter, war bereits zur Bußgeldstelle unterwegs und nichts für die Polizei.

Trotzdem sind wir jetzt schlauer:

Denn was war passiert?

Ein 19 Jahre alter Audifahrer war beim Abbiegen am Mittwoch gegen 16.50 Uhr an der Einmündung Tenderingsweg, Ecke Lohberger Straße, mit einem anderen 59-jährigen Audifahrer zusammengestoßen. Beide wohnen in Hünxe. Keiner verletzt, lediglich Sachschaden war zu beklagen, also nichts für die polizeiliche Sachbearbeitung. Auch eine Geschwindigkeitsübertretung spielte hier keine Rolle.

Kriminalfall gelöst.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell