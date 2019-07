Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebstahl

Computerbetrug

Moers (ots)

Am 02.04.2019 gegen 13.07 Uhr hob eine Unbekannte rechtswidrig Bargeld an einem Geldautomaten eines Geldinstitutes in Moers am Ostring ab. Die verwendete Karte war einer Geschädigten kurz vorher gestohlen worden.

Die Tatverdächtige wurde von einer Videoüberwachungskamera aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Moers veröffentlicht die Polizei nun ein Lichtbild der unbekannten Frau.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit dem Foto der Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/moers-diebstahl-computerbetrug

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

