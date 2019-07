Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen, fünf Fahrzeugen und hohem Sachschaden auf der BAB 20 bei Grimmen (Lk. VR)

Grimmen (ots)

Am 07.07.2019 gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn A 20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Tribsees ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 51-jährige polnische Fahrer eines Transporter Citroen Jumper befuhr die BAB 20 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Lübeck. Vor der Trebeltalbrücke in gleicher Fahrtrichtung staute sich der Verkehr zur Unfallzeit aufgrund hohen Verkehrsaufkommens bereits zirka 2 km zurück. Der polnische Staatsbürger fuhr dort auf den vor ihm fahrenden PKW Dacia auf. In der weiteren Folge wurde der PKW Dacia durch die Aufprallwucht mit der linken Fahrzeugseite in einen bereits im Stauende stehenden PKW Nissan Quashqai geschleudert. Dabei wurden im Dominoeffekt weitere folgende Fahrzeuge ineinandergeschoben: ein PKW Ford S-MAX, ein PKW Ford S-MAX und Fiat Alfa Romeo. Bei dem Verkehrsunfall wurden eine Person schwer- und vier weitere Personen leichtverletzt. Der 77-jährige Fahrzeugführer des PKW Dacia aus der Region Brandenburg wurde durch das Unfallgeschehen in seinem PKW eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Grimmen befreite den Fahrer aus dem Unfallfahrzeug. Durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber wurde der schwerverletzte Mann aus diesem Fahrzeug zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum nach Greifswald geflogen. Der Fahrer des Transporters Citroen sowie die 69-jährige Beifahrerin des PKW Nissan wurden leichtverletzt ins Krankenhaus Bartmannshagen eingeliefert. Die 50-jährige Beifahrerin des PKW Ford sowie der Fahrzeugführer des PKW Fiat Alfa Romeo wurden leichtverletzt ins Krankenhaus nach Stralsund eingeliefert. Die Fahrzeugführer des Ford sowie des Nissan blieben unverletzt. Durch die eingesetzten Abschleppdienste wurden alle 5 Fahrzeuge geborgen. An vier Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 72.000,00 EUR geschätzt. Bei dem Einsatz kamen ein Rettungshubschrauber, drei Notarztwagen, fünf Rettungswagen, die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen, die Autobahnmeisterei Süderholz sowie Kräfte des Polizeirevier Grimmen und des Autobahnpolizeirevieres Grimmen zum Einsatz. Die A 20 musste für die Dauer von ca. drei Stunden in Fahrtrichtung Lübeck ab der Anschlussstelle Grimmen West voll gesperrt werden. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

