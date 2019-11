Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Mehrere Einbrüche am Sonnenstein

Herdecke (ots)

Im Zeitraum vom 20.11.19, 15:30 Uhr bis zum 20.11.19, 21:50 Uhr kam es in der Straße Am Sonnenstein zu insgesamt zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. Bei den vollendeten Einbrüchen gelangten die Täter über die rückwärtige Hausseite in das Hausinnere, wo im Anschluss sämtliche Räume durchsucht wurden. In dem einen Fall wurde die Terrassentür aufgehebelt, in dem anderen Fall wurde das Haus vermutlich durch ein auf "Kipp" stehendes Fenster im 1. Obergeschoss betreten. Entwendet wurden nach bisherigem Kenntnisstand Münzgeld, Elektrogeräte und Schmuck. Bei dem Einbruchsversuch gelang es den Tätern nicht die Terrassentür der Wohnung aufzuhebeln. Die Täter flüchteten in allen Fällen unerkannt.

