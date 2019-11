Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Roter Pkw nach Unfall gesucht

Hattingen (ots)

Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 23-Jähriger Motorradfahrer auf der Sprockhöveler Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Motorrad aus Sprockhövel kommend in Richtung Kreisverkehr zur Buchholzer-/ Holthauser Straße. Aus ihm nicht erklärbaren Gründen bremste der vor ihm fahrende rote Pkw plötzlich ab, so dass auch er eine Notbremsung machen musste. Er musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stieß hier gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht. Das rote Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen weiter zu kümmern. Der 23-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324-91666000 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell