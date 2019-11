Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Mann aus Gevelsberg beim Kleben fremdenfeindlicher Aufkleber aufgefallen

Gevelsberg (ots)

Im Verlaufe der vergangenen Wochen hatten bislang unbekannte Personen im Stadtgebiet von Gevelsberg eine Vielzahl von Aufklebern mit fremdenfeindlichen Inhalten an Gebäuden und anderen Gegenständen aufgeklebt. In diesem Zusammenhang beobachteten aufmerksame Zeugen bereits im September einen 38-jährigen Gevelsberger, der sich in verdächtiger Weise an einem Gitter zu schaffen machte. Die von den Zeugen informierte Polizei kontrollierte den 38-Jährigen. Die Überprüfung ergab, dass der Mann 90 Aufkleber mit sich führte, die teilweise mit denen, die im Stadtgebiet festgestellt wurden, übereinstimmten. Die Polizei stellte die Aufkleber sicher und informierte den Staatsschutz der Hagener Polizei. Eine Bewertung der Aufkleber, die dem 38-Jährigen konkret zugeordnet werden konnten, ergab keine strafrechtliche Relevanz. Die Stadt Gevelsberg leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein. Die Ermittlungen hinsichtlich der Aufkleber, aus denen sich möglicherweise eine strafrechtliche Relevanz ergibt, dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell