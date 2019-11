Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 17-Jähriger bei Unfall auf der Nordstraße verletzt

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Daimler auf der Nordstraße in Richtung Feldstraße. An der Bushaltestelle Feldstraße wollte er an dem dort haltenden Bus links vorbeifahren, als ein 17-Jähriger plötzlich vor dem Bus die Nordstraße nach links überqueren wollte. Als der Junge auf der Fahrbahn war, kam es zum Zusammenstoß, wobei der 17-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

