Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Lörrach

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ereignete sich in der Feldbergstraße in Lörrach ein Verkehrsunfall. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter VW wurde hierbei durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt. Trotz des entstandenen Schadens von über 2000 Euro setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerkannt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich vermutlich um ein rotes Fahrzeug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 07621/1760 beim Polizeirevier Lörrach zu melden.

FLZ, Fi / CV

