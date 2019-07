Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kraftfahrzeugdiebstahl

Rodalben (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in einem nicht genau bestimmbaren Zeitraum vor letztem Freitag einen schwarzen Opel Astra Sports Tourer vom Ausstellungsgelände eines Autohauses. Beide Schlüssel und die Papiere sind vorhanden. Der Schaden beläuft sich auf 16.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell