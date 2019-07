Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Käshofen (ots)

Am 29.07.2019 gegen 10:45 Uhr wurde ein weißer VW-Caddy, der in der Höhenstraße vor dem dortigen Steinmetzbetrieb geparkt war, von einem weißen Geländewagen gestreift, der die Höhenstraße in Richtung Zweibrücken-Mörsbach befuhr. Das unfallverursachende Fahrzeug verlangsamte nach dem Kontakt zwar kurz, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Schaden am VW-Caddy zu kümmern. Von einem Zeugen konnte das Kennzeichen KL-CI ... abgelesen werden. Bei dem geflüchteten Fahrzeug könnte es sich um einen relativ neuen SUV der Marke Nissan gehandelt haben. Dieser hatte am Heck ein Ersatzrad montiert. Am VW-Caddy wurde der linke Außenspiegel bis auf den Sockel abgerissen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Unfallflucht.

