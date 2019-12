Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrerin leicht verletzt - Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.11.19, gegen 00.30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Rollerfahrerin die Wiesentalstraße in Richtung Zollfreie Straße. Aus der Ötlinger Straße bog in diesem Moment ein Pkw auf die Straße ein und missachtete die Vorfahrt der Rollerfahrerin. Trotz einer Vollbremsung konnte die Zweiradfahrerin einen leichten Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem anschließenden Sturz verletzt sich die Frau leicht am Knie. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Es soll sich um einen grauen oder silbernen Kleinwagen gehandelt haben. Am Roller entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Auto machen können.

