Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 3 - 15 Verstöße in 2 Stunden

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3, Einmündung Hollenstedter Weg / L 572, Samstag, 17. August 2019

Northeim (Gro)

Am Samstag, den 17.08.2019, führten Beamten/-innen des Einsatz- und Streifendienstes der PI Northeim eine Geschwindigkeitsmessung an oben genannter Örtlichkeit durch, da es dort vermehrt zu Verkehrsunfällen in der Vergangenheit kam.

Innerhalb von 2 Stunden konnten 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 73 km/h bei erlaubten 50 km/h.

