Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Jübek: Ermittlungen nach Verdacht eines Tötungsdeliktes

Jübek (ots)

Die Staatsanwaltschaft und die Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes, das sich am Mittwochabend (31.07.19) gegen 19:40 Uhr in einem Haus in Jübek ereignet haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen der Mordkommission verstarb dort eine 25-jährige Frau in Folge von Gewalteinwirkung durch Messerstiche. Anwohner alarmierten die Polizei, nachdem sie Hilfeschreie aus dem Haus hörten. Sie konnten einen tatverdächtigen 62-jährigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die genaue Todesursache soll durch eine Obduktion geklärt werden. Weitere Einzelheiten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Tathergang dauern an.

