PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 08.06.2019 (Zie.)

Hofheim (ots)

1. Polizeibeamte mit Stein beworfen - Zeugen gesucht

Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Samstag, 08.06.2019, 01:10 Uhr

Eine Streifenbesatzung der Polizeistation in Eschborn wurde im Umfeld des Kurparks in Bad Soden am Taunus von einer bislang unbekannten Person offensichtlich gezielt mit einem Stein beworfen. Der Stein verfehlte eine 22-jährige Beamtin nur knapp.

Die gefertigte Strafanzeige wird bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn bearbeitet. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, teilen Sie diese bitte mit. Die Telefonnummer der Polizei in Eschborn lautet: 06196 / 9695 - 0.

2. Einbruch in Freibad-Kiosk

Hattersheim, Ladislaus-Winterstein-Ring, Samstag, 08.06.2019, 00:45 Uhr bis 05:50 Uhr

Ein oder mehrere Täter gelangten auf das befriedete Gelände des Freibades in Hattersheim am Main. Dort drückten sie den Rollladen eines Kioskes auf und drangen so in die Räumlichkeit ein. Im Verkaufsraum entnahmen sie aus den Auslagen diverse Waren und Süßigkeiten und verteilten sie anschließend auf dem Freizeitgelände. Ob Waren tatsächlich entwendet wurden, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Anzeige wird bei der Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus bearbeitet. Sofern Sie Zeuge der Tat waren, oder sachdienliche Hinweise geben können, teilen Sie bitte ihre Erkenntnisse mit der Polizei in Hofheim am Taunus. Die Telefonnummer lautet: 06192 / 2079 - 0.

3. Einbruch in Hallenbad

Hochheim am Main, Breslauer Ring, 07.06.2019, 13:00 Uhr bis 08.06.2019, 02:30 Uhr

Auch das Schwimmbad in Hochheim am Main wurde im erfassten Zeitraum das Ziel von einem oder mehreren Einbrechern. Dort hebelten die unbekannten Täter die Haupteingangstür auf und gelangten so in die Innenräume des Hallenbades. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie diverse Schränke und Vitrinen und entkamen vermutlich mit dem Inhalt der Schwimmbadkasse.

Die Anzeige wird bei der Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus bearbeitet. Sofern Sie sachdienliche Hinweise geben können, teilen Sie diese bitte der Polizei in Hofheim am Taunus mit. Die Telefonnummer lautet: 06192 / 2079 - 0.

4. Hochwertiges Fahrzeug nach Probefahrt unterschlagen

Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, Freitag, 07.06.2019, 08:45 Uhr

Ein 63-jähriger Österreicher vereinbarte bei einem Eschborner Autohaus eine Probefahrt in einem hochwertigen Audi R8. Das Fahrzeug wurde dem Herrn nach entsprechender Legitimation übergeben und ist seitdem unauffindbar.

Falls Ihnen ein grüner Audi R8 mit roten MTK-Überführungskennzeichen aufgefallen ist, teilen Sie dieses bitte der Polizei in Hofheim am Taunus telefonisch mit. Die Telefonnummer lautet: 06192 / 2079 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell