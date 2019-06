PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 07.06.2019

Hofheim (ots)

1. Anrufe von falschen Enkeln und falschen Polizeibeamten gehen ins Leere, Kreisgebiet, Donnerstag, 06.06.2019

(jn)Kriminelle haben sich am Donnerstagabend telefonisch bei älteren Bewohnern des Kreisgebietes gemeldet und sich als Familienangehörige bzw. als Polizeibeamte ausgegeben. Im Fall des erstgenannten "Enkeltrickes" erzählen die angeblichen Familienangehörigen von einer finanziellen Notlage und fordern dabei Summen in teilweise sechsstelliger Höhe. Bei Betrügern überaus beliebt ist auch die Tatbegehungsweise des falschen Polizeibeamten. Dabei geben sich die Täter meist als Angehörige der Kriminalpolizei aus und versuchen durch schwindelige Geschichten, den Eindruck einer bevorstehenden Straftat, wie z.B. eines Einbruches zu erwecken. Deshalb empfiehlt der falsche Beamte am Telefon, sämtliche Wertgegenstände zwecks Eigentumssicherung an die Polizei zu übergeben - entsprechende Abholer würden das Geld oder den Schmuck dann zeitnah abholen. Zwar waren die dreisten Täter, die auf diese perfide Art und Weise das Vertrauen der Angerufenen gewinnen wollen, in der Vergangenheit bereits häufig erfolgreich, jedoch ging keine der Seniorinnen und Senioren, die zuletzt angerufen wurden, auf die Maschen der Kriminellen ein. Sie blieben misstrauisch, begegneten den Fremden mit einer gewissen Skepsis und beendeten die Gespräche. Das ist genau die Verhaltensweise, welche die Kriminalpolizei empfiehlt. Bleiben Sie grundsätzlich skeptisch, wenn fremde Personen Sie anrufen und lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Machen Sie niemals Angaben zu Ihren Vermögenswerten und lassen Sie sich in gar keinem Fall zu übereilten Geldübergaben überreden. Falls sich angebliche Familienangehörige melden, wird ein Rückruf bei ihrem Verwandten unter der sonst üblichen Telefonnummer oftmals Klarheit bringen. Auch die Sicherheitsberater für Senioren/innen bieten Einzelberatungen und regelmäßige Vorträge an, um über die Maschen der Betrüger aufzuklären. Weitere Informationen erhalten sie unter http://www.seniorenberater.help und https://www.praeventionsrat.de

2. Einbrecher hebeln an Wohnungstür, Schwalbach am Taunus, Frankenstraße, Donnerstag, 06.06.2019, 14:50 Uhr

(jn)Am Donnerstagnachmittag hat eine Anwohnerin zwei Einbrecher beobachtet, die sich an einer Wohnungstür in der Frankenstraße zu schaffen machten. Anschließend trat das erfolglose Duo die Flucht an. Gegen 14:50 Uhr betraten die beiden bislang unbekannten Männer das Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße und versuchten, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Zwar verursachten die Täter dadurch einen Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro, in die Wohnung gelangten sie jedoch nicht. Eine Nachbarin wurde auf die zwei Täter aufmerksam und konnte folgende Beschreibung abgeben:

Täter 1: 20 bis 30 Jahre, ca. 1,75 Meter groß, normale Figur, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild, schwarzes Oberteil, Jogginghose

Täter 2: 20 bis 30 Jahre, ca. 1,75 Meter groß, normale Figur, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild, blaue Sportjacke, Jogginghose

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Autodiebstahl gescheitert?, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Am Schellberg, Mittwoch, 05.06.2019, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 06.06.2019, 10:20 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen sind ersten Ermittlungen am Tatort zufolge Autodiebe damit gescheitert, einen BMW in Bad Soden zu entwenden. Zunächst betraten die unbekannten Täter die Garage in der Straße "Am Schellberg" im Stadtteil Neuenhain, indem sie das Garagentor gewaltsam aufbrachen. Hiernach zerstörten die Täter die Seitenscheibe des in der Garage abgestellten BMW und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Die weiteren Spuren in dem Wagen deuten darauf hin, dass im Anschluss nicht nur das Fahrzeug nach Diebesgut abgesucht, sondern auch versucht wurde, den BMW kurzzuschließen. Ohne Wertgegenstände und auch ohne Pkw flüchteten die Unbekannten und hinterließen einen Gesamtschaden an dem beschädigten Garagentor und am Pkw in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Ford Mondeo bei Unfallflucht beschädigt, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Taunusstraße, Montag, 20.05.2019, 21:00 bis Dienstag, 04.06.2019, 11:00 Uhr

(jn)Gestern zeigte der Besitzer eines Ford Mondeo an, dass sein Fahrzeug in den zurückliegenden zwei Wochen bei einem Verkehrsunfall in Kelkheim beschädigt worden war. Da von dem Unfallverursacher derzeit jede Spur fehlt, hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der graue Pkw parkte zwischen Montagabend, 20.05.2019, und Dienstagvormittag, 04.06.2019, in der Taunusstraße im Stadtteil Fischbach auf Höhe der Hausnummer 50. In dieser Zeit muss den Spuren zufolge ein Pkw beim Ein- oder Ausparken mit dem Ford zusammengestoßen, diesen an der Frontstoßstange beschädigt und anschließend einfach weitergefahren sein. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 mit dem Verkehrsdienst der Polizei in Verbindung zu setzen.

5. Alkohol am Steuer - keine gute Idee, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Kelkheimer Straße, Donnerstag, 06.06.2019

(jn)Zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Unfallverursacher erheblich alkoholisiert am Steuer saßen, haben sich am Donnerstagabend in Bad Soden und Kelkheim ereignet. Zunächst beschädigte ein 46-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Soden gegen 18:30 Uhr beim Ausparken einen Renault in der Königsteiner Straße in Bad Soden. Im Gegensatz zu dem überschaubaren Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro sticht der Promillewert des 46-Jährigen deutlicher hervor: ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. In Kelkheim kam es gegen 20:45 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der Kelkheimer Straße. Ein 62 Jahre alter Mann aus Kelkheim war auf der Kelkheimer Straße in absteigender Richtung unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Poller umfuhr. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von knapp 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Kelkheimer seine Fahrt fort. Weitere Ermittlungen auf der Grundlage einer Zeugenaussage führten letztlich zu dem 62-Jährigen. Auch er musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

6. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 24. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: L3005, AS Eschborn-Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

