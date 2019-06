PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 05.06.2019

Hofheim (ots)

1. Einbrecher nehmen gesamten Tresor mit, Eschborn, Hauptstraße, Montag, 03.06.2019, 22:30 Uhr bis Dienstag, 04.06.2019, 06:50 Uhr

(jn)In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher in Eschborn zugeschlagen und einen Tresor aus einem Restaurant entwendet. Zwischen Montagabend, 22:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:50 Uhr, hebelten die bislang unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss der Gaststätte in der Hauptstraße auf und machten sich in den Innenräumen auf die Suche nach Beute. In einem Büro stießen die Täter dann auf einen Tresor, den sie letztendlich entwendeten. Dabei ließen sich die Unbekannten auch nicht von der Tatsache abhalten, dass der Tresor mehrere Zentner schwer und der Inhalt unbekannt war. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden in den Wertgelass Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gelagert. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zu der genannten Tatzeit in Eschborn verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Brennender Grünstreifen - vorsätzlich entzündet?, Hochheim am Main, Johanna-Kirchner-Straße, Dienstag, 04.06.2019, gegen 16:00 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag hat auf einem Feldweg im Bereich der Johanna-Kirchner-Straße in Hochheim ein Grünstreifen gebrannt. Gegen 16:00 Uhr alarmierte eine Zeugin Feuerwehr und Polizei und versuchte, das Feuer zunächst selbst zu löschen. Hierbei atmete die 41-jährige Hochheimerin Rauchgase ein und musste anschließend in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Durch die eintreffende Feuerwehr war das Feuer, das sich bereits auf eine Länge von 50 Metern ausgebreitet hatte, rasch unter Kontrolle. Da eine Selbstentzündung unwahrscheinlich ist und gegen 16:00 Uhr drei Jugendliche gesehen wurden, die sich zügig vom Tatort in Richtung entfernten, geht die Polizei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 -0 bei der Kripo in Hofheim zu melden.

3. Schmierereien auf Schulgelände, Kelkheim (Taunus), Münster, Lorsbacher Straße, Nacht zum Dienstag, 04.06.2019

(jn)Auf dem Schulgelände in der Lorsbacher Straße im Kelkheimer Stadtteil Münster haben sich Vandalen in der Nacht zum Dienstag herumgetrieben und mehrere Hundert Euro Schaden hinterlassen. Während sich der oder die Täter auf dem Gelände aufhielten, besprühten sie die Seitenwand der Sporthalle. Die Entfernung der Schmiererei dürfte etwa 400 Euro kosten. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0.

