POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 02.06.2019; zusammengestellt von Melanie Wandernoth, Polizeistation Hofheim, Tel.: 06192/2079-0

Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 02.06.2019

Hofheim (ots)

1. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug In Hofheim, auf dem Parkplatz an der Pfarrgasse, wurde in der Zeit von Freitag, den 31.05.2019, 20:15 Uhr - 01.06.2019, 08:00 Uhr, ein Fahrzeug beschädigt. Unbekannte Täter beschädigten an einem weißen BMW X1 mit Karlsruher Kennzeichen, den Griff der Fahrertür, so dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

2. Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus Kraftfahrzeug In der Zeit von Freitag, den 31.05.2019, 22:30 Uhr - Samstag, den 01.06.2019, 05:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Renault Kangoo ein. Das Fahrzeug war in Hattersheim-Eddersheim, in der Mönchhofstr. geparkt. Aus dem Innenraum entwenden UT einen Laptop und einen Akkuschrauber. Der Schaden wird auf 800 Euro, das entwendete Gut auf 500 Euro geschätzt.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Zeit von Freitag, den 31.05.2019, 20:00 Uhr - Samstag, den 01.06.2019, 09:56 Uhr, in Hattersheim-Okriftel, Diedenbergener Str. Auch hier schlagen die bisher unbekannten Täter eine Scheibe eines Ford Transit ein und entwenden mehrere Arbeitsmaschinen. Der Schaden kann in diesem Fall noch nicht genau beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

3. Unfallflucht In der Zeit von Freitag, den 31.05.2019, 16:00 Uhr - 01.06.2019, 14:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht. In Hofheim-Langenhain, Am Jagdhaus, stand ein schwarzer Audi A 6 ordnungsgemäß geparkt. Der Unfallverursacher touchierte das Fahrzeug und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Audi wird auf 2000 Euro geschätzt.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in Kelkheim, auf dem Parkplatz des Toom-Marktes, am 31.05.2019, in der Zeit von 17:00 - 18:30 Uhr. Ein Seat Leon, Farbe rot, wurde am Kotflügel beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionaler Verkehrsunfalldienst unter Telefon (06190) 9360 - 0, oder jede andere Polizeistation entgegen.

4. Trunkenheitsfahrt Am 01.06.2019, 23:50 Uhr, fällt eine 52-jährige Wiesbadenerin einer Streife in Schwalbach auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wird ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,66 Promille ergab. Die Fahrerin kommt zwecks Blutentnahme auf die Polizeistation nach Eschborn. Ihr Fahrzeug wird vom Abschleppdienst umgesetzt.

5. Körperverletzung Am Samstag, den 01.06.2019, 23:15 Uhr, kam es in Bad Soden, Rohrwiesenweg, zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde ein 53-jähriger Bad Sodener durch zwei bisher unbekannte Täter gegen das Schienbein getreten. Danach entfernten sich die Männer vom Tatort. Beschreibung: 2 Täter, beide männlich und ca. 25 - 30 Jahre alt, Südländer, der erste ca. 180 cm groß, bekleidet mit weißem Pulli und schwarzer Jeans, der zweite bekleidet mit schwarzem Pulli und blauer Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter Telefon (06196) 9695 - 0 entgegen.

6. Diebstahl von Motorroller In der Zeit von Donnerstag, den 30.05.2019, 18:00 Uhr - Samstag, den 01.06.2019, 18:00 Uhr, wird in Flörsheim-Weilbach, Alleestraße, ein Motorroller der Marke Gilera, Farbe weiß, entwendet. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter Telefon (06145) 5476 - 0 entgegen.

7. mehrere Fahrraddiebstähle ereignen sich in Flörsheim In der Zeit von Mittwoch, den 29.05.2019, 23:30 Uhr - Donnerstag, den 30.05.2019, 09:00 Uhr, wird in der Kirschgartenstraße in Wicker, aus einem Garten, ein mit Schloss gesichertes Fahrrad entwendet. Das Schloss befand sich nur um das Fahrrad und war nirgends festgeschlossen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers Carver, Typ Strict 400, Farbe schwarzgrün. Der Schaden beträgt hier 600 Euro.

Ein weiteres Fahrrad wurde in der Zeit von Sonntag, den 26.05.2019 - Freitag, den 31.05.2019, in der Rheinallee in Flörsheim, aus einer Tiefgarage, entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein e-Bike Marke Conway, Farbe schwarz. Der Schaden beträgt hier 2500 Euro.

Ebenfalls in Wicker, Feldbergstraße, wird in der Zeit vom 29.05.2019, 19:00 Uhr - Donnerstag, den 30.05.2019, 10:00 Uhr, aus einer unverschlossenen Gartenhütte ein Fahrrad entwendet. Der Schaden beträgt hier 500 Euro.

