Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Schlutup / Polizeiliche Kontrolltätigkeiten im Vorfeld einer Veranstaltung

Lübeck (ots)

Am heutigen Samstagabend (02.03.) fand in den Räumlichkeiten eines Motorradclubs an der Fabrikstraße in Lübeck eine Veranstaltung statt. Nach polizeilichen Erkenntnissen ließen sich Bezüge zum Rockermilieu herleiten.

Entsprechend der Null-Toleranz-Strategie der Landespolizei Schleswig-Holstein handelt die Polizeidirektion bei Einsätzen mit möglichem Rockerbezug grundsätzlich konsequent und mit angemessen hohem Personaleinsatz und duldet weder Rechtverstöße noch Machtdemonstrationen.

Aus diesem Grund wurden auf den Anfahrtsrouten polizeiliche Kontrollen durchgeführt. Für den Bereich des Veranstaltungsraumes hatte die Polizeidirektion Lübeck den gefährlichen Ort im Sinne des Landesverwaltungsgesetzes begründet und angeordnet. Insgesamt wurden an diesem Abend knapp 150 Personen und 50 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten stellten mehrere Gegenstände zur Gefahrenabwehr sicher, darunter befanden sich auch Messer und Schlagschutzhandschuhe. Vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie zwei Strafanzeigen nach dem Waffengesetz werden gefertigt. Hierzu wurden vier Einhandmesser, ein Springmesser und ein Schlagring sichergestellt. Zudem fertigen die Polizisten zwei Anzeigen nach dem Arzneimittelgesetz. Zur Personalstärke werden keine Angaben gemacht, hierzu bitten wir um Verständnis.

