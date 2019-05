PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vorabmeldung schwerer Motorradunfall

Hofheim (ots)

Ein 30-jährige Flörsheimer befuhr mit seinem Motorrad die außer Orts befindliche Landesstraße 3006, aus Flörsheim am Main kommend, in Fahrtrichtung Hattersheim - Eddersheim. In einer Rechtskurve kam der Fahrer, aus bislang nicht bekannten Gründen, von der Fahrbahn nach links ab und stürzte im Seitengraben. Durch den Rettungsdienst und Notarzt erfolgte an Ort und Stelle eine medizinische Versorgung. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde die Verbringung in ein nahegelegenes Klinikum notwendig.

Die Landesstraße 3006 musste durch den Verkehrsunfall vollständig gesperrt werden. Entsprechende Maßnahmen dauern derzeit noch an. Die Aufhebung der Vollsperrung ist nach derzeitigem Stand noch unklar.

Nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft Frankfurt wurde die Sicherstellung des Motorrades sowie die Blutentnahme des Fahrers angeordnet. Ein Gutachter wurde ebenfalls verständigt.

Es wird nachberichtet.

