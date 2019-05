PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 29.05.2019

Hofheim (ots)

1. Kette vom Hals gerissen, Kriftel, Taunusstraße, Mittwoch, 29.05.2019, 15:30 Uhr

(jn)Eine 81-jährige Frau aus Kriftel ist am Mittwochnachmittag auf offener Straße in Kriftel ihrer Halskette beraubt worden. Der Aussage der Seniorin sowie einer übereinstimmenden Zeugenaussage zufolge sei die 81-Jährige gegen 15:30 Uhr zu Fuß auf der Taunusstraße unterwegs gewesen, als sich ein bislang unbekannter Täter der Dame näherte und ihr im Folgenden die Kette vom Hals riss. Anschließend rannte der ca. 30 Jahre alte, etwa 1,70 Meter große Mann in Richtung des Schwarzbaches davon, kreuzte diesen und rannte weiter in Richtung Oberweidstraße. In diesem Zusammenhang berichtete ein Zeuge, der den Unbekannten zunächst verfolgt hatte, dass sich der Täter die Oberbekleidung ausgezogen und mit freiem Oberkörper geflüchtet sei. Zudem soll er eine blaue Jeans getragen, kurze, schwarze Haare gehabt und südländisch ausgesehen haben. Die Seniorin wurde bei der Tat nicht verletzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Hofheim und bittet weitere Zeugen - insbesondere Personen, denen am Mittwochnachmittag ein Mann mit freiem Oberkörper aufgefallen ist - sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Auseinandersetzungen halten Polizei auf Trab, Hofheim am Taunus, Hattersheim am Main, Flörsheim am Main, Donnerstag, 30.05.2019, ab 17:00 Uhr

(jn)Gleich drei Auseinandersetzungen in Hofheim, Hattersheim und Flörsheim sorgten in den Abendstunden des gestrigen Donnerstages für Polizeieinsätze. Zunächst wurde die Polizei gegen 17:00 Uhr alarmiert, da ein 28-jähriger einem 20-jährigen Hofheimer im weiteren Verlauf eines zunächst verbalen Geplänkels in der Schlossstraße in Hofheim in sein Gesicht geschlagen und den 20-Jährigen hierbei verletzt haben soll. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei in Hofheim nun wegen Körperverletzung. Nur kurze Zeit später entwickelte sich ein Streitgespräch auf einem Parkplatz in der Rheinstraße im Hattersheimer Stadtteil Okriftel zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 17:40 Uhr sollen hier zwei 46 und 60 Jahre alte Männer aus Hattersheim aufeinander losgegangenen sein und sich gegenseitig verletzt haben. Zur weiteren Behandlung kam auch ein Rettungswagen zum Einsatz. Während der Anzeigenaufnahmen und der damit verbundenen Feststellung von Zeugen des Vorfalles, griff ein bis dato unbeteiligter 54-jähriger Hattersheimer einen eingesetzten Polizeibeamten an. Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Um kurz nach 20:00 Uhr ereignete sich eine weitere, ersten Erkenntnissen zufolge alkoholbedingte, Rangelei auf dem Bahnhofsvorplatz in Flörsheim. Verbale Provokationen zweier Parteien waren in eine wechselseitige Körperverletzung gemündet, bei der zwei Beteiligte leicht verletzt wurden, jedoch die Behandlung in einem Rettungswagen ablehnten. Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nun gegen einen 15- und 18-Jährigen sowie einen 20- und 52-Jährigen.

3. Vergessenes Handy führt zu Festnahme, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, Donnerstag, 30.05.2019, 22:55 Uhr

(jn)Ein 19-jähriger Frankfurter ist am Donnerstagabend in Bad Soden festgenommen worden, nachdem er eine Taxifahrt zunächst nicht bezahlt, in dem Fahrzeug aber sein Handy vergessen hatte. Ersten Ermittlungen und den Angaben eines 75-jährigen Taxifahrers zufolge sei der 19-Jährige gegen 22:20 Uhr, in Begleitung eines bislang unbekannten Täters, in Frankfurt in das Taxi gestiegen. Nach seiner Ankunft am Bahnhof in Bad Soden bezahlte der Frankfurter lediglich einen Teil der Rechnung und schlug dem 75-jährigen Fahrer in dessen Gesicht, nachdem dieser mit der Alarmierung der Polizei gedroht hatte. In der Folge flüchtete der 19-Jährige, kam aber wenige Zeit später zu dem Taxi zurück, da er sein Mobiltelefon vergessen hatte. Zu dieser Zeit waren bereits die verständigten Beamten der Polizeistation in Eschborn "Am Bahnhof" eingetroffen, die den vergesslichen 19-Jährigen festnahmen, der bereits in der Vergangenheit wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten ist. Sowohl im Rahmen der Festnahme als auch bei einer späteren Blutentnahme des schwer alkoholisierten Tatverdächtigen leistete dieser erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamte, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 19-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

4. Ärger auf dem Flohmarkt, Sulzbach (Taunus), Am Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 30.05.2019, gegen 13:45 Uhr

(jn)Ärger gab es am Donnerstag auf dem Flohmarkt des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach zwischen einem 51-jährigen Mann aus Liederbach und einem 42-jährigen Frankfurter, der Gegenstände zum Verkauf anbot. Gegen 13:45 Uhr gerieten die beiden miteinander in Streit, da sie sich bezüglich eines Kaufpreises nicht einig werden konnten. In diesem Zusammenhang kam es zunächst zu Beleidigungen seitens des 51-Jährigen, woraufhin der 42-Jährige körperlich aggressiv wurde und den Älteren schubste. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei in Eschborn ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

5. Geringer Sachschaden nach Flammen auf Balkon, Hofheim am Taunus, Fichtestraße, Donnerstag, 30.05.2019, 12:00 Uhr

(jn)Bei dem Brand eines Blumenkübels auf einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Hofheim ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr über Flammen auf dem Balkon in der Fichtestraße informiert, woraufhin sie sich zum Einsatzort begab. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits gelöscht. Derzeit steht noch nicht abschließend fest, wie es zu dem Brand kam. Durch Ruß und die Löscharbeiten entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

6. Vier Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessung der Polizei, Eschborn, Landesstraße 3005, Höhe Fasanenweg, Kelkheim (Taunus), Münster, Johann-Strauß-Straße, Donnerstag, 30.05.2019

(jn)Vier Fahrverbote, eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und über 500 Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen sind die Bilanz zweier Verkehrskontrollen vom Donnerstag bei Eschborn und in Kelkheim. Zunächst wurde zwischen 09:00 Uhr und 15:20 Uhr auf Höhe des Fasanenweges auf der L3005 bei Eschborn die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überprüft. Von den knapp 2.700 Fahrzeugen waren mehr als 530 zu schnell unterwegs. In 158 Fällen waren die Fahrzeugführer so schnell, dass entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet werden mussten. Darunter fallen auch die vier Fahrverbote, die auf die Verkehrsteilnehmer zukommen, die mit mindestens 41 km/h zu schnell gemessen wurden. Der Spitzenreiter des Tages überschritt die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 100% - nach Abzug der Toleranz war er mit 123 km/h unterwegs. In der Johann-Strauß-Straße in Kelkheim richteten Beamte aus Kelkheim zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr eine weitere Kontrollstelle ein. Während des Messzeitraumes wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei rund 80 Fahrzeuge die Messstelle passiert hatten. Negativ Highlight dieser Kontrolle war ein 57-jähriger Rollerfahrer aus Kelsterbach, der keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen konnte.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 23. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bad Soden, B8, Zufahrt Rote Mühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

