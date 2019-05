PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 28.05.2019

Hofheim (ots)

1. Arbeitsmaschinen von Baustelle entwendet, Hochheim am Main, Gerold-Buschlinger-Anlage, Freitag, 24.05.2019, 16:15 Uhr bis Montag, 27.05.2019, 08:00 Uhr

(jn)Das zurückliegende Wochenende haben Langfinger genutzt, um von einer Baustelle in Hochheim Baustellengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen betraten die bislang unbekannten Täter das Gelände in der Gerold-Buschlinger-Anlage und entwendeten ein Verdichtungsgerät, eine hydraulische Schaufel und einen Grabenstampfer. Da für den Abtransport der Beute sehr wahrscheinlich auch ein Fahrzeug genutzt wurde, bittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim mögliche Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug oder sonstige verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

2. Motorrad gestohlen, Kelkheim (Taunus), Breslauer Straße, Montag, 25.03.2019 bis Montag, 27.05.2019

(jn)In Kelkheim haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen März und dem gestrigen Montag ein Motorrad aus einem Parkhaus gestohlen. Die Maschine des Herstellers Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-PR 59 stand seit dem 25.03.2019 in einem Garagenparkhaus in der Breslauer Straße. Am Montag musste der Besitzer dann feststellen, dass sein blaues Zweirad im Wert von ca. 7.000 Euro spurlos verschwunden war. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu der Straftat oder dem Verbleib des Motorrades. Diese werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

3. Roller verschwunden, Schwalbach am Taunus, Ostring, Donnerstag, 23.05.2019, 21:15 Uhr bis Montag, 27.05.2019, 20:30 Uhr

(jn)Im Schwalbacher Ostring hatten es unbekannte Täter in den vergangenen Tagen auf einen Roller abgesehen, der an einem Hauseingang im Bereich eines Fahrradständers parkte. Das Kleinkraftrad vom Hersteller Nova Motors war mit einem Lenkradschloss und einem Faltschloss gesichert und zuletzt am Donnerstag, 23.05.2019, gesehen worden. Am Montagabend bemerkte der Besitzer den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei in Eschborn. Das Moped hatte zuletzt das Versicherungskennzeichen 661 CKD und einen Wert von schätzungsweise 1.300 Euro. Hinweise zu dem Zweirad oder der Tat erbittet die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Motorradfahrer von zurücksetzendem Wagen übersehen, Kriftel, Hofheimer Straße, Montag, 27.05.2019, 11:30 Uhr

(jn)Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Montagvormittag in Kriftel, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Kriftel zum Glück nur leicht verletzt wurde. Den übereinstimmenden Aussagen der Unfallbeteiligten zufolge befuhr ein 40 Jahre alter Sprinter-Fahrer aus Kriftel gegen 11:30 Uhr die Hofheimer Straße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Zeitgleich befuhr der 16-Jährige dieselbe Straße hinter dem Mercedes Sprinter. Auf Höhe des Krifteler Sportplatzes musste der 40-Jährige einen entgegenkommenden Linienbus passieren lassen, wobei er zunächst abbremste und in der Folge zurücksetzte, um ausreichend Platz zu schaffen. Der Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt bereits hinter dem Sprinter wartete, sah den zurücksetzenden Sprinter und sprang von dem Zweirad herunter, um dem drohenden Zusammenstoß auszuweichen. Hierbei zog er sich eine leichte Verletzung zu, die jedoch zunächst keiner ärztlichen Behandlung bedurfte. An dem Motorrad entstand durch das seitliche Umfallen ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

5. Unter Drogeneinfluss am Steuer, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Am kühlen Grund, Montag, 27.05.2019, 21:30 Uhr

(jn)Ärger steht einem 18-Jährigen aus Kelkheim ins Haus, der nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend in Liederbach im Verdacht steht, seinen VW unter Drogeneinfluss gefahren zu haben. Gegen 21:30 Uhr entschied sich eine Streife der Kelkheimer Polizei dafür, den Fahranfänger "Am kühlen Grund" einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei zeigte der junge Mann Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums, weshalb er für weitere Maßnahmen - unter anderem eine Blutentnahme - zur Wache in Kelkheim gebracht wurde. Das ausstehende Blutergebnis wird nun Aufschluss darüber geben, inwiefern eine Drogenbeeinflussung vorlag.

