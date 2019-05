PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Sonntag, den 26.05.2019:

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus Pkw, 65719 Hofheim am Taunus, Am Weinberg, 24.05.2019, 20:00 Uhr - 25.05.2019, 09:00 Uhr:

Unbekannte Langfinger öffneten auf unbekannte Art und Weise den Pkw des Geschädigten und entwendeten ein mobiles Navigationsgerät aus dem Fahrzeug. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Hofheim nimmt Hinweise unter 06192-20790 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht, 65795 Hattersheim am Main, Hofheimer Straße / Heddingheimer Straße, 26.05.2019, 00:10 Uhr - 26.05.2019, 00:30 Uhr:

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde die Lichtzeichenanlage der Kreuzung Hofheimer Straße Ecke Heddingheimer Straße in Hattersheim am Main beschädigt. Der Fahrzeugführer flüchtete mit seinem Fahrzeug unerkannt vom Unfallort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten ihre Beobachtungen dem regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim am Main unter 06190-93600 mitzuteilen.

3. Einbruch in Supermarkt, 65439 Flörsheim am Main, Industriestraße, 26.05.2019, 02:05 Uhr:

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Supermarkt in Flörsheim am Main einzubrechen. Hierbei rissen sie ein Fenstergitter aus der Verankerung und schlugen das dahinterliegende Fenster ein. Aufgrund des hierbei ausgelösten Alarmes flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter 06192-20790 zu melden.

Pressemitteilung gefertigt: i.A. Meyer, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell