PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 24.05.2019

Hofheim (ots)

1. Aufgeweckte Bewohnerin überrascht Einbrecher, Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, Freitag, 24.05.2019, 02:50 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht ist in Bad Soden die Bewohnerin eines Einfamilienhauses von einem Einbrecher geweckt worden. Dieser hatte um 02:50 Uhr das Grundstück in der Straße "Zum Quellenpark" betreten und mit einem Stein die Terrassentür eingeschlagen. Der Lärm riss eine Bewohnerin aus dem Schlaf, die anschließend vom Balkon aus nach dem Rechten sehen wollte. Daraufhin flüchtete der ca. 30 bis 40 Jahre alte Mann mit dunklen Haaren in Richtung Fischbacher Weg und entwendete dabei ein Fahrrad aus dem Garten. Er soll mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei.

2. Scheiben von leerstehendem Haus eingeschlagen Schwalbach am Taunus, Am Erlenborn, Montag, 20.05.2019, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 22.05.2019, 09:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montagvormittag und Mittwochmorgen haben unbekannte Täter in Schwalbach zwei Scheiben eines leerstehenden Hauses eingeschlagen. Bei der Tat in der Straße "Am Erlenborn" entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt, Kelkheim (Taunus), Spessartstraße, Kelkheimer Straße, Donnerstag, 23.05.2019, 19:42 Uhr

(jn)Mit leichten Verletzungen ist ein 46-jähriger Radfahrer aus Kelkheim am Donnerstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem vorausgegangenen Unfall im Bereich der Einmündung der Spessartstraße zur Kelkheimer Straße war der 46-Jährige, der die Kelkheimer Straße in Fahrtrichtung Fischbach befuhr, von einem Autofahrer übersehen worden. Der 52-jährige Fahrzeugführer aus Kelkheim war am Steuer seines Audi auf der Spessartstraße unterwegs gewesen und beabsichtigte, nach rechts in die Kelkheimer Straße einzubiegen. Der Unfallaufnahme zufolge kollidierte der Radler dann um 19:42 Uhr mit dem Audi, wobei die Fahrertür beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

4. Autofahrer 60 km/h zu schnell gemessen, Eddersheim, Höhe Landesstraße 3006, Ardelsgraben, Donnerstag, 23.05.2019, 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(jn)Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Donnerstagvormittag bei Eddersheim ist ein Autofahrer gemessen worden, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 60 km/h überschritten hatte. Zwischen 08:30 Uhr und 10:30 Uhr führte ein Beamter des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 3006, Höhe des Ardelsgraben, durch. In diesem Zeitraum passierten ca. 180 Fahrzeuge die Messstelle, von denen zwölf zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter überschritt dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um mehr als das Doppelte. Ihn erwarten 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

5. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 22. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Weilbach, B519, Bad Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell