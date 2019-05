PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 25.05.2019

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

Einbruch in Wohnung

Tatzeit: Fr., 24.05.2019, 19:00 Uhr - Sa., 24.05.2019, 22:49 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Hessenweg

Unbekannte Täter gelangten auf das Anwesen eines Einfamilienhauses. Hier hebelten sie ein Fenster auf und stiegen durch dieses in das Gebäude ein. Bei der Tatausführung wurde ein ca. 4mm breites Hebelwerkzeug benutzt. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räume und Möbel. Zum Diebesgut gibt es noch keine Feststellungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hofheim unter der Tel.-Nr.: 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsdelikte

Betäubungsmittel im Straßenverkehr

Tatzeit: Sa., 25.05.2019, gg. 01:15 Uhr Tatort: 65779 Kelkheim, Zeilsheimer Straße

Ein 25jähriger Frankfurter befuhr mit seinem VW Golf die Zeilsheimer Straße in Kelkheim und wurde hier von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall infolge Trunkenheitsfahrt

Tatzeit: Sa., 24.05.2019, gg. 23:45 Uhr Tatort: 65830 Kriftel, Am Ziegeleipark

Ein 21jähriger Hattersheimer fuhr mit seinem Audi in Kriftel von der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung der Straße "Am Ziegeleipark". Das Fahrzeug des Geschädigten, ein Opel Zafira, stand rückwärts, senkrecht zur Fahrbahn hin geparkt auf einem Parkplatz vor seinem Wohnhaus. Der Audi-Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug gg. das geparkte Fahrzeug, welches daraufhin gegen die Hauswand des Wohnhauses geschoben wurde und hier ein Regenfallrohr beschädigte.

Der Geschädigte wurde aufgrund des Knallgeräusches wach und bemerkte den Verkehrsunfall fest. Die entsandte Funkstreife stellte vor Ort fest, dass der Audi-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein freiwillig durchgeführter Atemaltkohltest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2,96 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und bei der Polizeistation Hofheim durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer wird sich nun für den gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr verantworten müssen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6600,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Sa., 25.05.2019, gg. 00:30 Uhr Unfallort: 65779 Kelkheim, Marienburger Straße

Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in befuhr die Marienburger Straße aus Richtung Breslauer Straße in Richtung Königsteiner Straße in Kelkheim. Hier stieß die Person gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigte diesen erheblich. Anschließend entfernte sich der/die Fahrzeugführer/in unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom Fahrzeug der beschuldigten Person sichergestellt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 10000,00 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelkheim unter der Tel.-Nr.: 06195-6749-0 in Verbindung zu setzen.

