Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen/Schallbach: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am Sonntag, 01.12.19, gegen 16 Uhr, auf der Kreisstraße bei Schallbach. Ein 80-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße in Richtung Rümmingen. Ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer überquerte die Kreisstraße von Schallbach in Richtung Fischingen und übersah offensichtlich den Audi. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden der Audi-Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell