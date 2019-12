Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberische Ladendiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (21.12.2019) zwei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen, die zuvor in einem Kaufhaus an der Königstraße jeweils Zubehör für eine Spielkonsole im Wert von rund 170 Euro stehlen wollten. Die beiden Tatverdächtigen hielten sich gegen 16.30 Uhr in dem Elektronikmarkt auf, nahmen die Controller aus der Verpackung und wollten das Geschäft verlassen. Als ein 56-jähriger Ladendetektiv sie aufhalten wollte, schlug der 17-Jährige unvermittelt auf den Detektiv ein, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Unter Mithilfe eines Kollegen gelang es ihm, den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dem 16-Jährigen gelang zunächst die Flucht, er konnte aber im Rahmen der Fahndung von Polizeibeamten in der Klett-Passage angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

