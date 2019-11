Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Unfall auf Autobahn 7, derzeit Vollsperrung

Kassel (ots)

Autobahn 7:

Auf der A 7 ist es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord gekommen. Daran sollen nach ersten Erkenntnissen der am Unfallort eingetroffenen Polizisten drei Lkw beteiligt sein. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Kassel derzeit voll gesperrt. Es sind mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle eingesetzt. Ob und wie viele Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wir berichten nach.

