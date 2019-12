Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Wangen (ots)

Vermutlich wegen eines technischen Defekts entstand am frühen Sonntagmorgen (22.12.2019) in einer Wohnung an der Nähterstraße ein Feuer. Den bisherigen Ermittlungen nach ist der Brand gegen 04.10 Uhr in der Küche im Bereich der Mikrowelle ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden in der Wohnung befindlichen Personen, eine 35-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann, und brachten sie vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

