Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend (20.12.2019) in der Wolframstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Der Unbekannte fuhr gegen 17.25 Uhr auf der Cannstatter Straße in Richtung Wolframstraße. In der dortigen Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen BMW Mini, an dem ein Schaden von zirka 5.000 Euro entstand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen.

