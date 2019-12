Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrugsversuch scheitert - Bankmitarbeiter und Angehörige aufmerksam

Freiburg (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Bankmitarbeiters und eines Angehörigen ist es zu verdanken, dass ein Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte am Freitag, 13.12.2019, in Rheinfelden scheiterte. Gegen 11:40 Uhr war eine 88 Jahre alte Frau bei ihrer Bank erschienen und wollte einen fünfstelligen Bargeldbetrag abheben. Einer Angestellten kam dies seltsam vor und sie hackte nach. Die Kundin entgegnete, von einem Polizeibeamten den Auftrag bekommen zu haben. Gleichzeitig war einem Angehörigen in der Wohnung der Frau der nicht aufgelegte Telefonhörer aufgefallen. Als er auflegte, klingelte es und ein Postmitarbeiter wollte die Adresse für eine Paketabholung bestätigt haben.

Bitte beachten Sie folgende Tipps und Hinweise und sprechen Sie bitte mit Bekannten und Angehörigen darüber: * Tipps der Polizei * Die Polizei wird Ihnen niemals anbieten, Ihre Wertsachen zu verwahren. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Wenn möglich notieren Sie die angezeigte Telefonnummer. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Beim geringsten Verdacht: Melden Sie sich über Notruf 110. Verwenden Sie hierbei nicht die Rückruffunktion an Ihrem Telefon. Weitere Informationen zum Thema unter https://polizei-beratung.de

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 07741 8316 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Herr Albicker

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell