Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mann springt auf Bismarckallee und gefährdet Autofahrer- Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Freiburg (ots)

Bereits am 07.12.2019, um 21:56 Uhr, wurde der Polizei durch mehrere Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann, vor dem Hauptbahnhof Freiburg, immer wieder auf die Bismarckallee springen soll, sodass Autofahrer eine Gefahrenbremsung durchführen müssen, um ihn nicht zu überfahren. Sobald diese angehalten haben, begann der Mann auf die Fahrzeuge einzutreten und beschädigte diese. Beim Eintreffen der Polizei musste er durch mehrere Zeugen festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass sich der 33- Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

Wer hat das Geschehen beobachtet? Wessen Auto wurde beschädigt? Hinweise werden unter 0761 882-4221 oder unter freiburg-nord.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1010

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell