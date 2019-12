Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Sonntag, den 15.12.2019 drangen gegen 2:40 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Fischbacher Straße in Schluchsee ein. Bei dem Versuch, gewaltsam in eine weitere Räumlichkeit vorzudringen, wurde die unbekannte Täterschaft durch einen aufmerksamen Zeugen bemerkt und flüchteten daraufhin unerkannt von der Örtlichkeit. Der Diebstahlschaden lässt sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch nicht näher bestimmen.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 9336-0, zu melden.

