POL-FR: Bötzingen - Unfall wegen Sekundenschlaf

Am Sonntagnachmittag 15.12.2019 gg. 15:50 Uhr kam ein Pkw-Führer in der Frohmattenstraße nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein ordnungsgemäßen geparkten Pkw. An diesem geparkten Fahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt eine Frau an der geöffneten Beifahrertür, welche durch den Anstoß leicht verletzt wird. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 19jährige Unfallverursacher aufgrund Müdigkeit und daraus resultierendem Sekundenschlaf auf das stehende Fahrzeug aufgefahren. Dies hat eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Folge

