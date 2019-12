Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 06.12.2019

Goslar (ots)

Beleidigung im Straßenverkehr

Langelsheim. Zu einer Beleidiung einer Fahrzeugführerin kam es am Freitagnachmittag an der Europakreuzung. Beide Fahrzeuge, ein silberner VW Multivan und ein blauer Audi 80 Cabrio, befuhren zuvor die Mühlenstraße in Richtung Europakreuzung. Die Polizei Langelsheim bittet um Hinweise eventueller Zeugen. Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97870

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

