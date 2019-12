Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Hahnenklee-Bockswiese

Goslar (ots)

Am Dienstag, im Tatzeitraum zwischen 21.45-22.15 Uhr, kam es von einem Firmengelände an der Bockswieser Straße in Hahnenklee, zum Diebstahl von Buntmetallen. Die unbekannten Täter haben größere Mengen Zink und Kupfer von der Materiallageerstätte der Firma entwendet und nach Auswertung der Spuren auf ein oder mehrere Fahrzeuge geladen, die auf dem am Ortseingang gelegenen neuen Großparkplatz abgestellt waren.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei eventuelle Zeugen, die zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz gesehen haben, um sachdienliche Hinweise an die Polizeistation in Hahnenklee (neue Telefonnummer 05325/528470)/Jae.

Polizeiinspektion Goslar

Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



