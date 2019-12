Polizei Mönchengladbach

POL-MG: mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Wohnung auf der Kohrstraße in Bonnenbroich eingebrochen. Unbekannte stiegen vermutlich durch ein Fenster ein und entwendeten einen Laptop.

Am Samstagabend wurde zwischen 22.15 h und 23.00 h in einer Autowerkstatt auf der Hontzlarstraße in Giesenkirchen das Zylinderschloss aufgebrochen. Nach ersten Erkenntissen wurde nichts entwendet. Vermutlich wurden die Täter gestört.

Ebenfalls eine Autowerkstatt wurde am Samstag zwischen 14.00 h und 22.30 h auf der Freiligrathstraße in Bonnenbroich angegangen. Nach Einschlagen eines Fensters wurde PKW-Schlüssel entwendet. Fahrzeuge wurden jedoch nicht gestohlen.

