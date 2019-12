Polizei Mönchengladbach

POL-MG: alkoholisierter PKW-Fahrer und Angehörige leisten Widerstand bei Verkehrskontrolle

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag gegen 17.15 h wurde der 30-jährige Fahrer eines dunklen PKW nach mehreren Verkehrsverstößen auf dem Ohlerkirchweg angehalten. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, der Mann verhielt er sich gegenüber den Polizeikräften sehr aggressiv. Zwei hinzukommende weibliche Familienangehörige störten die Kontrolle nachhaltig und erhielten von eintreffenden Unterstützungskräften Platzverweise. Die drei Personen ließen sich nicht beruhigen und wehrten sich heftig gegen die notwendigen Maßnahmen. Auch wurde in Richtung der eingesetzten Beamten geschlagen, wodurch jedoch niemand verletzt wurde. Schließlich gelang es, alle drei zu fixieren und einer Polizeidienststelle zuzuführen. Dem Fahrzeugführer und einer Angehörigen wurden Blutproben entnommen, da sie offensichtlich unter dem Eiunfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln standen. Im Weiteren besteht der Verdacht, dass der Fahrer vor der Kontrolle einen Verkehrsunfall verursacht hatte und unerlaubt weggefahren war. Die Ermittlungen dazu dauern an.

