POL-MG: Pkw beschädigt: Polizei sucht Bus

Nach einem Unfall, bei dem am vergangenen Montag (9. Dezember) in Hardt ein Pkw von einem Bus beschädigt worden war, ist die Polizei weiter auf der Suche nach dem Verursacher.

Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmtal war am Montag gegen 7.45 Uhr auf der Tomper Straße aus Richtung Waldniel in Richtung Mönchengladbach unterwegs. Im Bereich der Einmündung Tomper Straße / Vorster Straße / Nikolausstraße, an einer Stelle, wo sich die Fahrbahn etwas verengt und einen Bogen nach rechts macht, hatte er vor dieser Verengung angehalten. Im Vorbeifahren stieß dann der Bus nach Darstellung des Pkw-Fahrers zunächst gegen den linken Außenspiegel seines Fahrzeugs. Unmittelbar danach hörte er laute Geräusche aus dem rückwärtigen Teil des Pkw. Nachdem er an einer kleinen Straße gewendet hatte, versuchte er noch, den Bus einzuholen. Dies gelang ihm aber nicht.

Am Pkw entstanden Schäden an der Fahrertür sowie im hinteren Bereich sowohl an der linken Türe als auch am Radkasten und am Kotflügel.

Die Farbe des gesuchten Busses soll überwiegend weiß mit roter Beschriftung sein.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02161-290. (ds)

