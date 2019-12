Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher wollen über das Dach in Einkaufsmarkt gelangen

Mönchengladbach (ots)

Mitte dieser Woche wurde der Polizei Mönchengladbach das Delikt eines versuchten Einbruchs gemeldet, das vermutlich am vergangenen Wochenende begangen worden sein dürfte, im Zeitraum zwischen Samstag, 21.15 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr.

Da wurde in einem Einkaufsmarkt in Odenkirchen an der Karlstraße bemerkt, dass im Kassenbereich oberhalb der Zeitungsregale ein eingesetztes Stück der Deckenverkleidung herausgefallen war. Als Grund dafür wurde Wasser angenommen. Beim Nachschauen stellte sich heraus, dass die Folie über der Deckenverkleidung durchtrennt worden war und nun der Blick in den Dachbodenbereich möglich war. Durch das Loch war ebenfalls ersichtlich, dass eine weitere Folie unterhalb der Dachziegel durchtrennt und Dachziegel verschoben waren. Durch diese beiden Öffnungen trat Regenwasser ein, wodurch die Dachabdeckung hinunterfiel.

Nach jetzigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter im genannten Tatzeitraum rechts neben dem Gebäude über das Tor gestiegen sind und von dort aus auf das Dach gelangten. Dort wurden dann mehrere Ziegel verschoben und die darunterliegende Folie durchtrennt. Von da aus kamen sie in den Bereich des Dachbodens und durchtrennten eine weitere Folie zum Verkaufsraum hin. Ob die Täter letztlich gestört wurden oder von sich aus die Tat abbrachen, ist unklar.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02161-290. (ds)

